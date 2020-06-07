Операция «Вавилон». Как 39 лет назад Израиль лишил Саддама Хусейна надежды на атомную бомбу

Источник материала: Tut.by

7 июня 1981 года самые современные в мире боевые самолеты, едва вступившие в строй F-16 ВВС Израиля, отправились на очень трудное и очень секретное задание через несколько границ — предстояло уронить бомбы на некий объект в Ираке. Как израильтяне лишили Саддама Хусейна атомной бомбы, рассказывает 42.TUT.BY.



Фото: wikipedia.org

Почти великая держава

К началу восьмидесятых годов Ирак Саддама Хусейна был на пике мощи. Нефть давала деньги, соцлагерь и Европа — оружие и технологии. Может показаться удивительным, но диктатор, который к концу века стал правителем-изгоем, тогда чувствовал себя вполне неплохо с внешнеполитической точки зрения. Поставлять хайтек Саддаму были не против ни СССР, ни Франция. Армия Ирака стояла, пожалуй, на первом месте в арабском мире, и лидерство оставалось лишь закрепить. Способа было два: маленькая победоносная война с сокрушением ближайших конкурентов и создание оружия массового поражения.

Первый ход Ирак сделал в 1980 году — вступил в кровавый конфликт с Ираном. Война не оказалась ни маленькой, ни победоносной, продлилась восемь лет и предельно истощила обе страны без видимого результата. Но начальный период боевых действий для Багдада оказался скорее удачным, надежды на скорую и уверенную победу растаяли не сразу.

Получение собственной ядерной бомбы вроде бы тоже было не за горами — купить у кого-нибудь подходящий ядерный реактор, получить нужное количество оружейного плутония, поместить его в бомбы. И тогда любая сверхдержава трижды подумает, прежде чем предъявлять хоть какие претензии режиму Хусейна. А, если вдруг Иран или любой из соседей решит оспаривать первенство Ирака в регионе — что ж, бомба не будет лишней и в этой ситуации.

Реактор любой ценой

Сначала Саддам пытался получить помощь в ядерной программе и от СССР, но Москва поставила условие: поставленное оборудование будет под постоянным контролем МАГАТЭ. Хусейну так было неинтересно, и переговоры увяли.

В итоге реакторы иракцы решили заказать у Франции: в этой стране атомная энергетика стояла и стоит на высоком уровне, а требований контроля Париж не выдвинул. Французский премьер-министр Жак Ширак согласился помочь Ираку с ядерной программой, и строительство двух реакторов — большого и малого — стартовало. Больший — типа «Осирис» — иракцы переименовали в «Осирак» (странное сочетание слов «Осирис» и «Ирак»). Выдали французы и нужное количество урана для работы реактора, 72 килограммов сырья хватило бы на год.

В своих глазах французы ничего плохого не сделали: сам по себе реактор плутоний не добывает, для его получения нужна так называемая «горячая камера». Ее французы не продали. Считается, что «горячую камеру» Хусейн планировал купить у Рима и в 1976 году стороны подписали контракт. Такой франко-итальянский «союз» и мог послужить для Ирака ступенькой к собственной атомной бомбе. Но не срослось.

Когда в 1979 году «Осирак» был уже готов и находился во французском порту Ла-Сен-сюр-Мер, откуда корабль увез бы его в иракскую Басру, его совершенно внезапно кто-то взорвал. Обвиняли и некую «Французскую экологическую партию», и израильский Моссад, но, так или иначе, Хусейн снова остался без реактора. Ширак расстроился и пообещал еще один — и не соврал. Реактор быстро сделали, без досадных задержек и взрывов отправили иракцам и установили в пустыне. Работать он, по плану, начинал в сентябре 1981 года, за пару лет удалось бы накопить плутония на три бомбы.

Израиль не в восторге

То, что Ирак уже в нескольких шагах от собственной ядерной бомбы, никак не могло радовать Тель-Авив. Благодаря поставкам из СССР у Багдада было предостаточно бомбардировщиков с дальностью, позволяющих без помех доставать до израильской территории. Участвовали израильтяне в уничтожении первого «Осирака» или нет, точно никто не скажет. Но наличие второго руководству Израиля не нравилось со всей очевидностью.

В Тель-Авиве знали о местоположении реактора, как и о тщетных попытках иранских ВВС разбомбить его. Но израильские летчики очевидно лучше иранских — по профессионализму им нет равных в регионе и сегодня. Правда, бомбардировка Ирака опасна с внешнеполитической точки зрения: в арабском мире Израиль и так не очень любят, такая акция может привести к очень серьезным последствиям, а успех вовсе не гарантирован.

Словом, оставалось выбирать, что опаснее: подставиться в политической сфере или возможная ядерная бомбардировка через несколько лет. Премьер страны Менахем Бегин решил, что все-таки второе. Правда, проблема в том, что у Израиля и Ирака нет общей границы. А если лететь через Сирию, то есть возможность попасть под удары ракет ЗРК «Квадрат», развернутых там. Потому стратеги выбрали совсем уж кружной путь — через территорию Иордании, затем Саудовской Аравии, и только потом на Ирак.

Инструменты для выполнения задач у Израиля имелись прекрасные, возможно, лучшие в мире. Страна уже получила новенькие однодвигательные истребители F-16 и более тяжелые F-15, почти единственные в мире самолеты четвертого поколения.

Восемь F-16A предполагалось использовать в качестве бомбардировщиков — цель решили поражать самыми обычными тяжелыми некорректируемыми бомбами. Пять F-15А служили прикрытием. На то, что удастся обойтись без потерь, не рассчитывали, по маршруту следования самолетов заранее отправили сотрудников спасательного «Подразделения 969», чтобы спасать катапультировавшихся пилотов. Легкие F-16 для большей дальности полета обвешали подвесными топливными баками — каждый истребитель нес 3900 литров горючего.

Операция «Вавилон»

7 июня 1981 года около четырех часов дня по местному времени операция «Вавилон» (так ее назвали) началась. 13 самолетов взлетели с аэродромов и отправились в Иорданию. Борты шли на малой высоте в 300 метров. Топлива могло не хватить, баки опустели уже над пустынями Саудовской Аравии.

Фото: wikipedia.org

Войдя в воздушное пространство Ирака, самолеты рассредоточились, чтобы как-то запутать ПВО Ирака, теперь прикрытие осуществляли только два F-15A. Пожалуй, если бы их вовремя заметили иракские ВВС, то группу сбили бы без особых проблем. Но впоследствии выяснилось, что зенитчики и перехватчики Саддама атаку «проспали» — как и их иорданские «коллеги».

На полет до цели ушло два с половиной часа. На предельно низкой высоте израильские самолеты дотянули до комплекса, где находился реактор, затем F-15A поставили помехи, а F-16 поднялись до двух километров и спикировали на комплекс. Неуправляемые бомбы, сброшенные с 1100 метров, истребители положили как шары в лузу: ни одна не прошла мимо цели. Не промазал никто, даже самый молодой пилот Илан Рамон, будущий первый астронавт Израиля. Второго захода не потребовалось, и израильские самолеты отправились в обратный путь, провожаемые запоздалым огнем только-только проснувшейся иракской ПВО.

«Подразделение 969» не пригодилось, искать сбитых летчиков не пришлось ввиду полного их отсутствия. Уже второй французский ядерный реактор с некрасивым названием «Осирак» перестал существовать.

Конечно, без внешнеполитического осуждения не обошлось. Израиль ругали и арабы, и Совет Безопасности ООН. На 2288 заседании Совбеза 19 июня 1981 года говорили об изоляции Израиля, возможном введении санкций, приняли решение о выплате компенсаций Ираку. Летчики наказания не понесли и продолжили летать, Илан Рамон погиб в 2003 году при катастрофе шаттла «Колумбия».

Однако от всех мер ядерный реактор Саддама не пришел вновь в рабочее состояние, и атомная бомба иракского диктатора так и осталась несбыточной мечтой.

Последующие попытки получить оружие массового поражения к успеху не привели, а в 1991 году на Ирак начали падать бомбы десятков стран — началась «Буря в пустыне». После нее падение режима Саддама Хусейна стало вопросом времени.