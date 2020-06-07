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Вторая дочь Анджелины Джолли решила сменить пол
Источник материала: ОНТ
Вторая дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли – 11-летняя Вивьен – решила сменить пол вслед за своей 14-летней сестрой Шайло,
Ранее старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джолли 14-летняя Шайло заявила, что не будет носить платья, сделала мальчишескую стрижку и попросила называть ее Джоном.
Теперь младшая дочь Вивьен отказалась носить женскую одежду, предпочитая одеваться, как мальчик.
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Вторая дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли – 11-летняя Вивьен – решила сменить пол вслед за своей 14-летней сестрой Шайло, сообщает «Московский комсомолец»...
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