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Вторая дочь Анджелины Джолли решила сменить пол

07.06.2020 15:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вторая дочь Анджелины Джолли решила сменить пол

Вторая дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли – 11-летняя Вивьен – решила сменить пол вслед за своей 14-летней сестрой Шайло, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на HollywoodLife.

Ранее старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джолли 14-летняя Шайло заявила, что не будет носить платья, сделала мальчишескую стрижку и попросила называть ее Джоном.

Теперь младшая дочь Вивьен отказалась носить женскую одежду, предпочитая одеваться, как мальчик.

 

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Вторая дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли – 11-летняя Вивьен – решила сменить пол вслед за своей 14-летней сестрой Шайло, сообщает «Московский комсомолец»...
 
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