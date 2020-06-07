Источник материала: Новости Волковыска

«Слоним-2017», за который выступает волковычанин Мартин Артюх, провел матч 1/32 финала Кубка Беларуси против «СМИавтотранс», выступающий во Второй лиге.

Команда Артюха победила со счетом 5:2, а сам Мартин отличился на 10-й и 21-й минутах.