«Слоним-2017», за который выступает волковычанин Мартин Артюх, провел матч 1/32 финала Кубка Беларуси против «СМИавтотранс», выступающий во Второй лиге.
Команда Артюха победила со счетом 5:2, а сам Мартин отличился на 10-й и 21-й минутах.
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Мартин Артюх оформил дубль в кубковом матче
07.06.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
«Слоним-2017», за который выступает волковычанин Мартин Артюх, провел матч 1/32 финала Кубка Беларуси против «СМИавтотранс», выступающий во Второй лиге.
Команда Артюха победила со счетом 5:2, а сам Мартин отличился на 10-й и 21-й минутах.
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«Слоним-2017», за который выступает волковычанин Мартин Артюх, провел матч 1/32 финала Кубка Беларуси против «СМИавтотранс»,...
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