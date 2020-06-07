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В чемпионате Беларуси по мини-футболу началась финальная серия

07.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 июня началась финальная серия мини-футбольного чемпионата Беларуси. За золото спорят оршанский «Витэн» и ВРЗ из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чемпионате Беларуси по мини-футболу началась финальная серия

«Энергетики» трижды поднимались на вершину (правда, последний раз сделали это в 2013 году). А вот гомельчане ни разу не выигрывали золото чемпионата, зато четырежды занимали второе место.

В чемпионате Беларуси по мини-футболу началась финальная серия

Финальная серия продлится до трех побед одной из команд. Первый матч проходит в Орше и начался в 14:00.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 7 июня началась финальная серия мини-футбольного чемпионата Беларуси. За золото спорят оршанский «Витэн» и ВРЗ из Гомеля, сообщили в программе...
 
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