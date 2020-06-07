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Регион с самым чистым воздухом на Земле назвали американские учёные
Источник материала: СТВ
Новости мира. Американские ученые назвали регион с самым чистым воздухом на Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судно со специалистами проплыло от Тасмании до ледников Антарктиды. По пути ученые брали пробы воздуха. Из-за деятельности человека на планете почти не осталось мест с первозданной окружающей средой.
Исследователи считают, что самый чистый воздух можно найти над Южным океаном. Эта часть Земли, по мнению ученых, почти не подвергалась воздействию аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.
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Новости мира. Американские ученые назвали регион с самым чистым воздухом на Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судно со специалистами проплыло...
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