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Регион с самым чистым воздухом на Земле назвали американские учёные

07.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Американские ученые назвали регион с самым чистым воздухом на Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион с самым чистым воздухом на Земле назвали американские учёные

Судно со специалистами проплыло от Тасмании до ледников Антарктиды. По пути ученые брали пробы воздуха. Из-за деятельности человека на планете почти не осталось мест с первозданной окружающей средой.

Регион с самым чистым воздухом на Земле назвали американские учёные

Исследователи считают, что самый чистый воздух можно найти над Южным океаном. Эта часть Земли, по мнению ученых, почти не подвергалась воздействию аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.

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Новости мира. Американские ученые назвали регион с самым чистым воздухом на Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судно со специалистами проплыло...
 
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