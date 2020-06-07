Брестчанка купила обувь через интернет и потеряла деньги

Источник материала: ОНТ

Жительница Бреста обратилась в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева, заявив, что неизвестный путем обмана присвоил ее финансовые средства. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Женщина выбрала в интернете кроссовки, связалась с продавцом и рассчиталась за товар, однако обновку в ответ не получила. Таким образом она лишилась 92 бел. рублей. В ходе работы сотрудников уголовного розыска выяснился вероятный виновник инцидента — 19-летний могилевчанин, который ранее уже имел судимость.

Молодой человек разместил в социальной сети объявления о продаже предметов гардероба и обуви. Покупателям он представлялся владельцем интернет-магазина. За небольшую сумму он предлагал пересылку товара по указанному клиентом адресу.

Жительница Бреста выбрала понравившуюся обувь, рассчиталась за нее, но посылки не дождалась. В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый ей ничего не пересылал, а вскоре перестал отвечать на звонки. Деньги парень успел потратить на собственные нужды.

В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело, его действиям дана правовая оценка.

Фото автора Vlada Karpovich

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