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Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

07.06.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Страны ОПЕК+ договорились о продлении действующего режима сокращения добычи нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

Жесткая квота будет действовать еще месяц. Таким образом, по новому соглашению с июля добычу станут ограничивать, как было ранее, на 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

Мексика, из-за которой затянулись предыдущие переговоры, в сокращении участвовать не будет. Государства, аккуратно исполнявшие свои обязательства, получат право нарастить производство в августе. Остальные должны выполнить свои обязательства в течение июля – сентября.

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Новости мира. Страны ОПЕК+ договорились о продлении действующего режима сокращения добычи нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жесткая квота...
 
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