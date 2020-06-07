В Слониме продается уникальная синагога 1642 года

передает «Радыё Рацыя». Отдел культуры Слонимского райисполкома выставил на продажу Слонимскую синагогу,«Радыё Рацыя».

Это одна из наиболее примечательных синагог Беларуси. Синагога в Слониме была сооружена в 1642 году. Она построена в стиле барокко, но в отделке видны черты оборонительной архитектуры.









Синагога в Слониме. Фото: Википедия





Синагога работала до 1940 года, но с приходом большевиков начала использоваться под хозяйственные нужды. Последнее, что находилось в уникальном историческом памятнике, – склад мебельного магазина.





С 1990-х годов здание синагоги пришел в упадок. В 2001 году она была передана иудейской общине Беларуси. Они пытались собирать средства на восстановление памятника, однако не нашли поддержки у городских властей.











