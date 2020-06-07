ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слониме продается уникальная синагога 1642 года

07.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Это одна из наиболее старых и крупных синагог в Беларуси, построенная в стиле барокко.

Отдел культуры Слонимского райисполкома выставил на продажу Слонимскую синагогу, передает «Радыё Рацыя».
Это одна из наиболее примечательных синагог Беларуси. Синагога в Слониме была сооружена в 1642 году. Она построена в стиле барокко, но в отделке видны черты оборонительной архитектуры.


Синагога в Слониме. Фото: Википедия

Синагога работала до 1940 года, но с приходом большевиков начала использоваться под хозяйственные нужды. Последнее, что находилось в уникальном историческом памятнике, – склад мебельного магазина.

С 1990-х годов здание синагоги пришел в упадок. В 2001 году она была передана иудейской общине Беларуси. Они пытались собирать средства на восстановление памятника, однако не нашли поддержки у городских властей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это одна из наиболее старых и крупных синагог в Беларуси, построенная в стиле барокко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика