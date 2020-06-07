Источник материала: ОНТ

В Китае объявили о стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

Последним из списка с высоким уровнем распространения COVID-19 стал город в северо-восточной провинции Цзилинь. Там местные власти понизили уровень угрозы. Однако, чтобы избежать повторной вспышки инфекции, ограничительные меры все ещё будут действовать в некоторых регионах. Особое внимание в КНР уделяют и разработке вакцины. После прохождения всех необходимых клинических испытаний лекарство станет доступным для всего мира, если в этом будет необходимость.

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