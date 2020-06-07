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Валерия Рябцева поместили в ИВС до суда, дома остался несовершеннолетний сын с инвалидностью

07.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно правозащитникам "Весны", еще в обед пятницы - 5 июня - был задержан защитник Куропат Валерий Рябцев. Его обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.


Валерий Рябцев

До суда мужчину поместили в ИВС. При этом у Валерия Рябцева на иждивении есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Сейчас за ним ухаживает брат Валерия.

Правозащитник Алексей Лойко направил заявление в ГУСБ МВД о том, что в отношении Валерия Рябцева и его несовершеннолетнего сына Дмитрия, имеющего инвалидность, совершаются противоправные действия, пишет spring96.org
"Часть 2 статьи 6.7 КоАП запрещает применять арест к одиноким родителям (Валерий один воспитывает ребенка), имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью. Каждый раз при задержании Валерий информирует блюстителей порядка о том, что он один осуществляет досмотр ребенка и его задержание, как правило, не длится более трех часов", - подчеркнул правозащитник.
 
 
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Как стало известно правозащитникам "Весны", еще в обед пятницы - 5 июня - был задержан защитник Куропат Валерий Рябцев. Его обвиняют в участии в несанкционированном...
 
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