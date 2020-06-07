Валерия Рябцева поместили в ИВС до суда, дома остался несовершеннолетний сын с инвалидностью





Валерий Рябцев





До суда мужчину поместили в ИВС. При этом у Валерия Рябцева на иждивении есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Сейчас за ним ухаживает брат Валерия.





spring96.org Правозащитник Алексей Лойко направил заявление в ГУСБ МВД о том, что в отношении Валерия Рябцева и его несовершеннолетнего сына Дмитрия, имеющего инвалидность, совершаются противоправные действия, пишет

"Часть 2 статьи 6.7 КоАП запрещает применять арест к одиноким родителям (Валерий один воспитывает ребенка), имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью. Каждый раз при задержании Валерий информирует блюстителей порядка о том, что он один осуществляет досмотр ребенка и его задержание, как правило, не длится более трех часов", - подчеркнул правозащитник.











