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НАИП работает над поиском инвесторов в постпандемические фармацевтику, IT и сельское хозяйство

07.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальное агентство инвестиций и приватизации работает над поиском инвесторов в востребованные после пандемии сферы - фармацевтику, IT и сельское хозяйство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НАИП.


"Если говорить о сферах, которые будут особо востребованы инвесторами после пандемии, то, по нашему мнению, к ним в первую очередь относятся фармацевтика, IT-сектор, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Агентство сейчас как раз работает над поиском инвесторов в эти перспективные отрасли", - рассказали в НАИП.

Агентство также прорабатывает проекты в таких сферах, как растениеводство, деревообработка, пищевая и текстильная промышленность, металлообработка и цифровое сельское хозяйство с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, России, Германии и Республики Корея.

"Если принятые за пределами Беларуси ограничительные меры будут отменены в скором времени, мы не исключаем, что уже в текущем году начнется непосредственная реализация ряда проектов", - отметили в НАИП.

Введенные во многих странах мира на фоне пандемии COVID-19 существенные ограничения внесли некоторые корректировки в привычный формат работы НАИП. "Главным образом это проявилось в том, что большинство зарубежных инвесторов в силу объективных причин на данном этапе предпочли перенести сроки своих деловых поездок в Беларусь, - уточнили в НАИП. - Вместе с тем интенсивность контактов агентства с потенциальными инвесторами, по нашим ощущениям, почти не изменилась". Это объясняется тем, что агентство на протяжении последних нескольких лет активно использует инструменты дистанционного общения: онлайн-встречи, переговоры и индивидуальные консультации, вебинары и видеоконференции.

Получить информацию об инвестпроектах в Беларуси инвестор может на сайте НАИП и онлайн-портале "Дорожная карта инвестора" - там представлена подробная информация примерно о 500 инвестиционных проектах в различных регионах и секторах экономики Беларуси, о более чем 500 инвестиционных идеях, почти 600 объектах недвижимости и более 1 тыс. земельных участках для организации производств. Все эти данные визуально отображены на карте Беларуси и есть возможность провести сравнительный анализ различных регионов по целому ряду показателей и мерам экономической поддержки в зависимости от специфики интересуемого бизнеса.

В Нацагентстве инвестиций и приватизации подчеркнули, что с самого начала пандемии не допускали возможности останавливать работу с инвесторами, но учитывали обстоятельства, в которых оказались многие партнеры в других государствах. "Поэтому, опираясь на наработанный опыт дистанционного взаимодействия, мы предложили инвесторам удобные и актуальные особенно сейчас форматы онлайн-общения. Так, все проекты сегодня обсуждаются во время видеоконференций. И мы видим, о такое решение оказалось очень востребованным среди инвесторов", - заметили в агентстве.

В то же время, чтобы принять окончательное решение о реализации проекта, инвестору, как правило, необходимо посетить Беларусь для изучения возможных площадок и земельных участков, а также проведения очных переговоров. "Понятно, что этому препятствуют ограничительные меры (карантин, закрытие границ, отмена авиаперелетов), которые были введены в других странах. Мы также учитываем утвержденные правительством Беларуси требования о самоизоляции в течение 14 дней лиц, прибывающих из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Поэтому хотелось бы еще раз подчеркнуть, что со стороны агентства работа с инвесторами продолжается в прежнем активном ритме, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации в других странах", - отметили в НАИП.
 
 
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Национальное агентство инвестиций и приватизации работает над поиском инвесторов в востребованные после пандемии сферы - фармацевтику, IT и сельское хозяйство,...
 
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