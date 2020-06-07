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Помощники Президента на следующей неделе проведут прямые телефонные линии
Источник материала: ОНТ
Помощники Президента на следующей неделе организуют прямые линии, где можно рассказать о своей проблеме и получить помощь.
9 июня на звонки будет отвечать инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В этот же день в Лиозненском райисполкоме с населением пообщается инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. 10 июня поможет разобраться в вопросах инспектор по Минску Виталий Прима. Темы любые – все, что волнует людей. При необходимости для более эффективного решения проблемы, помощники Президента готовы выехать на места.
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Помощники Президента на следующей неделе организуют прямые линии, где можно рассказать о своей проблеме и получить помощь. 9 июня на звонки будет отвечать...
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