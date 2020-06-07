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Белорусские инвесторы вкладывают деньги в питерского гейм-разработчика

07.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

producthunt.com

Петербургская компания Fantasy Invest, которая разрабатывает мобильную игру про акции, получит заем в размере 50 тыс. евро.

Деньги стартапу предоставит синдикат инвесторов белорусской сети бизнес-ангелов Angels Band. Об этом стало известно на tech-конференции Emerge, состоявшейся на этой неделе.

Лид-инвестором сделки с Fantasy Invest выступит бизнес-ангел Кирилл Голуб, сообщает RB.RU.

Приложение, разработанное стартапом, использует реальные рыночные данные и превращает их в увлекательную игру. Пользователи могут наблюдать за рынком, выбирать акции, не покупая их, и зарабатывать призы, если сделали правильный выбор.

Основатель проекта — Михаил Гаврилов. Приложение ориентировано на американских пользователей в возрасте от 18 до 34 лет.

«В США больше 90 млн будущих инвесторов. Это огромная возможность. Финансирование поможет нам ускорить разработку и гораздо быстрее вывести на рынок наше приложение», — рассказал Гаврилов.

В рамках конференции инвесторы Angels Band изучили 150 проектов, с более чем 40 провели интервью. В short list было отобрано 8 стартапов. В результате с Fantasy Invest было подписано соглашение.

 
 
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Петербургская компания Fantasy Invest, которая разрабатывает мобильную игру про акции, получит заем в размере 50 тыс. евро.
 
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