Штаб Бабарико заявил, что собрано 167 тысяч подписей

В сообщении штаба уточняется, что в эту цифру входят только подтвержденные подписи. При этом есть «значительная часть» листов без подтверждения от отдельных членов нашей группы — их еще предстоит подтвердить.









Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты необходимо 100 тысяч подписей.





В инициативной группе Виктора Бабарико 8094 человека. Самому младшему члену инициативной группы экс-банкира 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%.





Кроме того, штаб Бабарико предствил официальный логотип предвыборной кампании. Он призван символизировать, что наша сила - в любви к своей стране и в единстве.



