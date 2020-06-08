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Штаб Бабарико заявил, что собрано 167 тысяч подписей

08.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициативная группа Виктора Бабарико собрала 167 тысяч подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале Виктора Бабарико.

Штаб Бабарико заявил, что собрано 167 тысяч подписей
В сообщении штаба уточняется, что в эту цифру входят только подтвержденные подписи. При этом есть «значительная часть» листов без подтверждения от отдельных членов нашей группы — их еще предстоит подтвердить.


Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты необходимо 100 тысяч подписей. 

В инициативной группе Виктора Бабарико 8094 человека. Самому младшему члену инициативной группы экс-банкира 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%. 

Кроме того, штаб Бабарико предствил официальный логотип предвыборной кампании. Он призван символизировать, что наша сила - в любви к своей стране и в единстве.  
 
 
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Инициативная группа Виктора Бабарико собрала 167 тысяч подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты. Об этом говорится в официальном...
 
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