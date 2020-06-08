Политолог: Лукашенко злит безразличие России к ситуации на белорусском политическом поле





«Политринга» высказал публицист Игорь Драко, комментируя указание Лукашенко Головченко о снижении зависимости от рынка РФ. Соответствующее мнение корреспондентувысказал публицист Игорь Драко, комментируя указание Лукашенко Головченко о снижении зависимости от рынка РФ.





По его словам, разговоры о диверсификации экономики в Беларуси идут уже давно.





«Кое-что действительно делается в этом направлении. Насколько успешно - другой вопрос. С нефтью пока больше политики, чем экономики. Кажется, в этом случае лучше просто уменьшить объемы переработки, чем значительно увеличивать поставки нефти танкерами; спрос на нефтепродукты сейчас упал, потому и зависимость от российской нефти автоматически уменьшилась, и уже один танкер занимает больше процентов в диверсификации, чем это было бы, скажем, год назад. В оружейной сфере, насколько мне известно, сокращение числа сделок, контрактов с российскими партнерами (продавцами и покупателями) происходило на протяжении нескольких последних лет», - обратил внимание собеседник «Политринга».





В свете высказанного, настаивает Драко, поручение Лукашенко новому премьеру Головченко о снижении зависимости от российского рынка не несет в себе экономическую новацию.





«Данное указание Лукашенко, скорее, является демонстрацией политической позиции: "Если в России не хотят меня поддерживать, то я буду делать все возможное, чтобы России экономически было еще меньше в Беларуси". Полагаю, Лукашенко злит показное безразличие России к тому, что происходит в Беларуси на политическом поле, словно бы говорит: "Сами там разбирайтесь. Кого белорусский народ признает своим законным президентом, с тем дальше и будем сотрудничать"», - отметил он.





Ввиду того, что Россия в речах Лукашенко уже давно является самым главным источником опасности для суверенитета Беларуси, то и в ситуации выборов логично обвинять Россию, уверен Драко.





«Мол, Россия хочет чего-то тут дестабилизировать - через своих олигархов. Проблема для Лукашенко тут в том, что напугать избирателей "российской олигархической революцией" в Беларуси, когда сами избиратели устроили "подписную революцию", вряд ли получится», - считает он.





Драко убежден, что слова Президента о том, что оппозицию в Беларуси спонсируют российские олигархи, тоже адресованы Москве: «Не будете меня поддерживать? буду говорить, что помогаете в ким "майданутым" через своих олигархов».

«Не думаю, что у Лукашенко получится обострить отношения с Россией, потому что для этого нужны резкие ответные шаги, но в России на провокации реагировать не станут. Свой ход Россия сделала давно - 31-я дорожная карта. А не нужна вам, союзники, та карта подписанной, так живите, как хотите в своем суверенном государстве», - подытожил он.





Напомним, что Александр Лукашенко после роспуска правительства дал новому премьер-министру Роману Головченко указание снизить зависимость рынка страны от России. Более того, немногим ранее он заявил о финансировании оппозиции в республике российскими олигархами.