День бесплатных консультаций по вопросам недвижимости проведут в Брестской области

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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В Брестском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру 9 июня пройдет единый информационный день по оказанию бесплатных консультаций по вопросам недвижимости, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора агентства Виталий Подлужный.

Акция пройдет дистанционно, посредством телефонной связи, с 9.00 до 12.00. В это время в агентстве, а также во всех его районных филиалах и бюро любой желающий сможет получить бесплатную консультационную помощь по вопросам технической инвентаризации и удостоверения сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации, оценочной деятельности, землеустройства. На вопросы граждан, представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей ответят главные специалисты, начальники отделов, заместители начальников филиалов.

«Такое решение принято, чтобы обезопасить людей и сотрудников предприятия в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Мы уже практиковали подобный формат работы 8 мая. Все граждане, которые обратились в агентство и его структурные подразделения на местах, получили всестороннюю консультацию по злободневным жизненным вопросам и разъяснения по дальнейшим действиям», — прокомментировал замдиректора.

Номера телефонов, по которым можно получить консультацию по вопросам недвижимости, указаны на сайте Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру agr.brest.by. Бесплатные консультации в рамках единого информационного дня запланированы также 8 сентября и 8 декабря.

За январь-май в агентстве и его структурных подразделениях от граждан и юридических лиц принято свыше 106 тыс. заявлений. Почти половина обращений касается вопросов госрегистрации, около трети — предоставления сведений и документов.

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