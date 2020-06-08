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До +32 градусов. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня. На этот раз из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жаркая погода сохранится и в ближайшие двое суток.
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня. На этот раз из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лето заявит о...
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