Новое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма умилило соцсети

Источник материала: ОНТ

Герцоги Кембриджские опубликовали в Instagram новое семейное фото, которое сделала Кейт Миддлтон.

На кадрах запечатлены ее дети принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые помогают родителям исполнять их обязанности. Наследников с детства приучают к тому, что им придется выполнять королевские обязательства. На снимке они вместе со своим отцом принцем Уильямом идут к дому.

Дети помогали Кейт Миддлтон и принцу Уильяму разносить продукты нуждающимся жителям Норфолка.

Фото умилило поклонников королевской семьи.

«Очень красивая фотография!», «Какой душевный снимок!», «Вам не нужен придворный фотограф, раз есть Кейт», «Фотограф молодец!», «Прекрасная семья», – поделились мнением подписчики.

Фото: Instagram / kensingtonroyal

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