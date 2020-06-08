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Новое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма умилило соцсети

08.06.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма умилило соцсети

Герцоги Кембриджские опубликовали в Instagram новое семейное фото, которое сделала Кейт Миддлтон.

На кадрах запечатлены ее дети принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые помогают родителям исполнять их обязанности. Наследников с детства приучают к тому, что им придется выполнять королевские обязательства. На снимке они вместе со своим отцом принцем Уильямом идут к дому.

Дети помогали Кейт Миддлтон и принцу Уильяму разносить продукты нуждающимся жителям Норфолка.

Фото умилило поклонников королевской семьи.

«Очень красивая фотография!», «Какой душевный снимок!», «Вам не нужен придворный фотограф, раз есть Кейт», «Фотограф молодец!», «Прекрасная семья», – поделились мнением подписчики.

 

Фото: Instagram / kensingtonroyal

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Герцоги Кембриджские опубликовали в Instagram новое семейное фото, которое сделала Кейт Миддлтон. На кадрах запечатлены ее дети принц Джордж и принцесса Шарлотта,...
 
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