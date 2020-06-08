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Новое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма умилило соцсети
Источник материала: ОНТ
Герцоги Кембриджские опубликовали в Instagram новое семейное фото, которое сделала Кейт Миддлтон.
На кадрах запечатлены ее дети принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые помогают родителям исполнять их обязанности. Наследников с детства приучают к тому, что им придется выполнять королевские обязательства. На снимке они вместе со своим отцом принцем Уильямом идут к дому.
Дети помогали Кейт Миддлтон и принцу Уильяму разносить продукты нуждающимся жителям Норфолка.
Фото умилило поклонников королевской семьи.
«Очень красивая фотография!», «Какой душевный снимок!», «Вам не нужен придворный фотограф, раз есть Кейт», «Фотограф молодец!», «Прекрасная семья», – поделились мнением подписчики.
Фото: Instagram / kensingtonroyal
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Герцоги Кембриджские опубликовали в Instagram новое семейное фото, которое сделала Кейт Миддлтон. На кадрах запечатлены ее дети принц Джордж и принцесса Шарлотта,...
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