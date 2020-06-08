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На этой неделе в Беларуси термометры покажут до +33

08.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь на этой неделе придет по-настоящему летняя жара. Даже по ночам воздух прогреется до +21, днем же он накалится до +33. При этом не обойдется без осадков. Каждый день местами ожидаются дожди, грозы. Такой прогноз дают синоптики Белгидромета Минприроды.




Во вторник 9 июля ночью +13..+19, днем +26..+32, по западу Брестской и Гродненской областей +23..+25. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

В среду 10 июня ночью +15..+20, днем от +24 по северо-западу до +32 по юго-востоку. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы.

В четверг 11 июня ночью +15..+21, днем +27..+33. Ночью в отдельных районах, преимущественно по западной половине, кратковременные дожди. Местами грозы.

В пятницу 12 июня ночью +15..+20, днем +26..+33. Местами кратковременные дожди, грозы.

В субботу 13 июня ночью +15..+21, днем +25..+32, по северу +20..+24. Местами кратковременные дожди, грозы.

В воскресенье 14 июня ночью +11..+18, по югу до +20, днем от +22 по северу до +31 по югу. Местами, в основном по югу, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
 
 
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В Беларусь на этой неделе придет по-настоящему летняя жара. Даже по ночам воздух прогреется до +21, днем же он накалится до +33. При этом не обойдется без осадков....
 
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