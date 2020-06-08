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«Оказывали неповиновение»: В ГУВД Минска прокомментировали задержание активистов на митинге

08.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведутся административные процессы.

В минувшее воскресенье, 7 июня, После пикета у Комаровского рынка в Минске правоохранители задержали несколько человек. Среди задержанных оказался и Павел Северинец, политик и активист.

Комментарий по поводу задержаний в столице Беларуси belta.by дали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.в минувшее воскресенье, 7 июня, После пикета у Комаровского рынка в Минске правоохранители задержали несколько человек. Среди задержанных оказался и Павел Северинец, политик и активист.

Комментарий по поводу задержаний в столице Беларуси belta.by дали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

- Сотрудники милиции задержали организаторов и активных участников несанкционированных мероприятий. В настоящий момент в их отношении ведутся административные процессы, - уточнили в пресс-службе.


В ГУВД еще пояснили, что при задержании некоторые из активистов оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, препятствуя, таким образом, осуществлению их работы.

- Также сейчас ведутся мероприятия по установке и иных лиц, принявших участие в несанкционированном митинге, - добавили в управлении внутренних дел.- Сотрудники милиции задержали организаторов и активных участников несанкционированных мероприятий. В настоящий момент в их отношении ведутся административные процессы, - уточнили в пресс-службе.

В ГУВД еще пояснили, что при задержании некоторые из активистов оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, препятствуя, таким образом, осуществлению их работы.

- Также сейчас ведутся мероприятия по установке и иных лиц, принявших участие в несанкционированном митинге, - добавили в управлении внутренних дел.
 
Теги: Минск
 
 
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