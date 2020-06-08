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Под Бобруйском 20-летний мотоциклист влетел в разворачивающийся грузовик. Он погиб
Источник материала: Tut.by
Смертельная мотоавария произошла днем 5 июня вблизи деревни Брожка Бобруйского района. Об этом
По информации инспекторов, на 15-м километре трассы Бобруйск — Мозырь 20-летний водитель мотоцикла Honda VT700C проявил невнимательность и врезался в MAN (в составе с полуприцепом), который разворачивался на кольцевой развязке.
В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер.
В ГАИ отметили, что права управления мотоциклом молодой человек не имел.
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В ГАИ отметили, что права управления мотоциклом молодой человек не имел.
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