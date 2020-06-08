Под Бобруйском 20-летний мотоциклист влетел в разворачивающийся грузовик. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Смертельная мотоавария произошла днем 5 июня вблизи деревни Брожка Бобруйского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





По информации инспекторов, на 15-м километре трассы Бобруйск — Мозырь 20-летний водитель мотоцикла Honda VT700C проявил невнимательность и врезался в MAN (в составе с полуприцепом), который разворачивался на кольцевой развязке.

В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер.





В ГАИ отметили, что права управления мотоциклом молодой человек не имел.