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Под Бобруйском 20-летний мотоциклист влетел в разворачивающийся грузовик. Он погиб

08.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смертельная мотоавария произошла днем 5 июня вблизи деревни Брожка Бобруйского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


По информации инспекторов, на 15-м километре трассы Бобруйск — Мозырь 20-летний водитель мотоцикла Honda VT700C проявил невнимательность и врезался в MAN (в составе с полуприцепом), который разворачивался на кольцевой развязке.

В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер.


В ГАИ отметили, что права управления мотоциклом молодой человек не имел.

 
 
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В ГАИ отметили, что права управления мотоциклом молодой человек не имел.
 
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