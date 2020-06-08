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Актер Джигарханян попал в больницу в тяжелом состоянии

08.06.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Актер Джигарханян попал в больницу в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в больницу, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству друг актера Артур Согомонян, Джигарханян находится в частной клинике в Москве.

Тем временем Telegram-канал Baza рассказал, что у Джигарханяна случился инсульт, актер находится в реанимации.

Напомним, что здоровье артиста ухудшилось в октябре 2017 года. Тогда его доставили в больницу после развода с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер признался, что она причинила ему много боли.

В 2018-м Джигарханян пять раз попадал в клинику. Он также был госпитализирован и в августе 2019-го для планового осмотра.

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Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в больницу, сообщает РИА Новости. Как рассказал агентству друг актера Артур Согомонян, Джигарханян находится в...
 
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