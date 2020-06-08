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Проект постановления об организации системы жилищного надзора вынесен на общественное обсуждение
08.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проект постановления Совета Министров "О реализации указа Президента Республики Беларусь" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Проект документа подготовлен для организации системы государственного жилищного надзора за выполнением законодательства при содержании и эксплуатации жилищного фонда, управления общим имуществом совместного домовладения и предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.
Постановлением планируется определить основные вопросы, связанные с созданием и функционированием госучреждения "Государственный жилищный надзор", источники финансирования его создания и дальнейшей деятельности. Проектом документа определены задачи, предмет деятельности государственного объединения, а также инструмент реализации задач, предмет осуществляемых надзорных мероприятий. При этом задачи и предмет деятельности учреждения не будут пересекаться и дублировать задачи других органов, осуществляющих контрольные (надзорные) мероприятия, а также существующих структурных подразделений местных исполнительных органов жилищно-коммунального хозяйства. Деятельность госучреждения будет встраиваться в систему государственного контроля (надзора) и дополнять ее, пояснили разработчики проекта постановления. Сегодня в сфере эксплуатации и управления жилфондом, предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг отсутствует координирующий контрольный орган.
Согласно документу, основными задачами жилищного надзора будут предупреждение, выявление и пресечение нарушений участниками (включая местные исполнительные и распорядительные органы, ТС и ЖСПК) установленных в соответствии с жилищным законодательством обязательных требований к использованию и сохранности жилфонда, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению ЖКУ, требований к их качеству, порядку перерасчета платы за неоказание или некачественное их оказание, требований к предоставлению арендного жилья и жилых помещений социального использования государственного жилищного фонда, требований законодательства о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг к порядку размещения информации, ее полноте и достоверности.
Также на общественное обсуждение вынесен проект указа "О создании учреждения", которым предусматривается создание в структуре Минжилкомхоза госучреждения "Государственный жилищный надзор".
Организатор общественного обсуждения проекта постановления и проекта указа - Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Замечания и предложения по этим документам можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня.
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Проект постановления Совета Министров "О реализации указа Президента Республики Беларусь" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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