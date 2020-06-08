Курсы валют на 8 июня 2020: доллар и евро подешевели

Источник материала: Myfin

08.06.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0078 рубля до 2.3732, что составило 0.33%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0683 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0192 (0.71%), на 8 июня 2020 курс составил 2.6836. По итогам месяца евро вырос на 0.0409 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0069 рублей (0.2%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1715 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 17 141 400 29 505 700 21 097 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.33 – 2.372 рублей, курс продажи доллара 2.375 – 2.42. Евро можно было продать в диапазоне 2.61 – 2.678 рублей, купить – 2.682 – 2.74.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =68.35 (стоимость 1 доллара равна 68.35 российских рублей),

=68.35 (стоимость 1 доллара равна 68.35 российских рублей), EUR/USD =1.129 (1 евро стоит 1.129 доллар),

=1.129 (1 евро стоит 1.129 доллар), EUR/RUB =77.15 (77.15 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .