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Курсы валют на 8 июня 2020: доллар и евро подешевели
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.33 – 2.372 рублей, курс продажи доллара 2.375 – 2.42. Евро можно было продать в диапазоне 2.61 – 2.678 рублей, купить – 2.682 – 2.74.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
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Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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8 июня 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.3732, курс евро 2.6836, курс российского рубля (100 RUB) составил...
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