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Прокуратура ответила по жалобе на Лукашенко из-за фразы о женщинах, которая всех возмутила
Источник материала: KYKY>
Ольга Карач, глава международного центра гражданских инициатив «Наш Дом»,
Причиной для написания жалобы стала фраза президента, которую он произнес 29 мая во время выступления перед работниками МТЗ и которая сильно возмутила соцсети. Лукашенко
Карач посчитала, что это высказывание президента противоречит статье 22 Конституции РБ «Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту своих прав и законных интересов». Она потребовала от Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям Лукашенко. Вот что ответила инстанция:
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Ольга Карач, глава международного центра гражданских инициатив «Наш Дом», отправила жалобу в Генпрокуратуру на Александра Лукашенко. Ей прислали ответ. ...
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