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Прокуратура ответила по жалобе на Лукашенко из-за фразы о женщинах, которая всех возмутила

08.06.2020 14:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ольга Карач, глава международного центра гражданских инициатив «Наш Дом», отправила жалобу в Генпрокуратуру на Александра Лукашенко. Ей прислали ответ.

Причиной для написания жалобы стала фраза президента, которую он произнес 29 мая во время выступления перед работниками МТЗ и которая сильно возмутила соцсети. Лукашенко сказал так: «[Сергей Тихановский] понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. <...> У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент – не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».

Карач посчитала, что это высказывание президента противоречит статье 22 Конституции РБ «Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту своих прав и законных интересов». Она потребовала от Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям Лукашенко. Вот что ответила инстанция:

 
 
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Ольга Карач, глава международного центра гражданских инициатив «Наш Дом», отправила жалобу в Генпрокуратуру на Александра Лукашенко. Ей прислали ответ. ...
 
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