На ферме под Барановичами нашли артиллерийские снаряды времен войны

Источник материала: ОНТ

Возле одной из молочно-товарных ферм Барановичского района обнаружили артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

На опасную находку наткнулась сторож расположенной близ деревни Меденевичи фермы. Произошло это во время обхода охраняемой территории. Проходя через лесной массив, женщина обратила внимание на металлические предметы, похожие на снаряды. О находке она сообщила в милицию.

На место происшествия выехали сотрудники местного РОВД и саперно-пиротехническая группа, специалисты которой подтвердили, что предметы являются артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны.

Территорию, на которой была совершена находка, оцепили и обследовали. Других боеприпасов найдено не было.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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