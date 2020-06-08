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Россия открывает границы: назвала условие, по которому пустит к себе иностранцев
Источник материала: KYKY>
Россия частично открывает границы. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин,
Россияне смогут выехать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Что касается иностранцев, то въезд в Россию им также
Соответствующее распоряжение уже подписано, но пока не публиковалось.
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Россия частично открывает границы. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин, пишет «РИА Новости». Россияне смогут выехать из страны на работу, учебу,...
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