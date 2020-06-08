Россия открывает границы: назвала условие, по которому пустит к себе иностранцев

Источник материала: KYKY

Россия частично открывает границы. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин, пишет «РИА Новости».

Россияне смогут выехать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Что касается иностранцев, то въезд в Россию им также разрешат для лечения или ухода за близкими родственниками.

Соответствующее распоряжение уже подписано, но пока не публиковалось.

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