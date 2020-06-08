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Алексей Навальный — о выборах, Беларуси и Сергее Тихановском
Источник материала: Партизан
Российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный упомянул о выборах в Беларуси и блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится за решеткой.
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Алексей Навальный упоминает, что некоторые люди в России "решили все-таки пойти и проголосовать под влиянием происходящего в Беларуси". "Там тысячи людей устремились к палаткам, чтобы оставить подпись под выдвижением уже даже не кандидата Тихановского, а его жены, — пишет Навальный. — Вот как важны выборы и как важно в них участвовать. Все так. Только Тихановского на [президентские] выборы не пустили и тем самым выборы [в Беларуси] превратили в подделку. Пустую, лживую процедуру".
Навальный, видимо, не знает, что Сергей Тихановский с 29 мая находится за решеткой, так как пишет, что он сейчас "призывает к бойкоту мерзкой процедуры в каждом своем эфире". На самом деле он уже длительное время изолирован. 8 июня его либо освободят после 10 суток задержания, либо предъявят ему обвинение (или обвинения), передает
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Российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный упомянул о выборах в Беларуси и блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится за решеткой.
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