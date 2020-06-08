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Алексей Навальный — о выборах, Беларуси и Сергее Тихановском

08.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный упомянул о выборах в Беларуси и блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится за решеткой.



На своей странице в Facebook Навальный пишет, что считает бессмысленной дискуссию о том, бойкотировать голосование по изменениям в Конституции РФ (оно назначено на 1 июля) или участвовать в нем и говорить "нет". "Главное не признавать, — считает он. — Это нарушение закона, Конституции, захват власти".

Алексей Навальный упоминает, что некоторые люди в России "решили все-таки пойти и проголосовать под влиянием происходящего в Беларуси". "Там тысячи людей устремились к палаткам, чтобы оставить подпись под выдвижением уже даже не кандидата Тихановского, а его жены, — пишет Навальный. — Вот как важны выборы и как важно в них участвовать. Все так. Только Тихановского на [президентские] выборы не пустили и тем самым выборы [в Беларуси] превратили в подделку. Пустую, лживую процедуру".

Навальный, видимо, не знает, что Сергей Тихановский с 29 мая находится за решеткой, так как пишет, что он сейчас "призывает к бойкоту мерзкой процедуры в каждом своем эфире". На самом деле он уже длительное время изолирован. 8 июня его либо освободят после 10 суток задержания, либо предъявят ему обвинение (или обвинения), передает "Еврорадио".
 
 
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Российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный упомянул о выборах в Беларуси и блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится за решеткой.
 
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