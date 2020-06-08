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Россияне «потеряли» конституционную поправку по обнулению сроков Путина

08.06.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: wallpaperup.com

На сайте по голосованию за поправки в Конституцию не было указано об обнулении сроков действующего президента Владимира Путина. Не упоминалась поправка и в рекламе голосования.

На сайте для электронного голосования по изменению Конституции не сразу появилось упоминание о поправке, которая позволит Путину переизбраться еще на два срока, отмечает «Коммерсантъ». Кремль назвал это обстоятельство технической накладкой. Позже поправка на сайте появилась.  Теперь в седьмом пункте теперь есть строчка: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Дмитрий Песков также объяснил отсутствие информации об обнулении в рекламе тем, что поправок слишком много и упомянуть в рекламных средствах все невозможно, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, что изменения российской Конституции инициировал Владимир Путин. Поправки закрепляют приоритет Основного закона перед международными договорами, сокращают число судей Конституционного суда, наделяют  новыми полномочиями Госдуму и Совет федерации. При рассмотрении законопроекта в него было внесено множество других поправок, среди которых обнуление президентских сроков. Ее внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. 

 
 
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На сайте по голосованию за поправки в Конституцию не было указано об обнулении сроков действующего президента Владимира Путина. Не упоминалась поправка и в...
 
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