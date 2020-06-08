Россияне «потеряли» конституционную поправку по обнулению сроков Путина

Источник материала: Ежедневник

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На сайте по голосованию за поправки в Конституцию не было указано об обнулении сроков действующего президента Владимира Путина. Не упоминалась поправка и в рекламе голосования.

На сайте для электронного голосования по изменению Конституции не сразу появилось упоминание о поправке, которая позволит Путину переизбраться еще на два срока, отмечает «Коммерсантъ». Кремль назвал это обстоятельство технической накладкой. Позже поправка на сайте появилась. Теперь в седьмом пункте теперь есть строчка: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Дмитрий Песков также объяснил отсутствие информации об обнулении в рекламе тем, что поправок слишком много и упомянуть в рекламных средствах все невозможно, пишет "Коммерсантъ" .

Напомним, что изменения российской Конституции инициировал Владимир Путин. Поправки закрепляют приоритет Основного закона перед международными договорами, сокращают число судей Конституционного суда, наделяют новыми полномочиями Госдуму и Совет федерации. При рассмотрении законопроекта в него было внесено множество других поправок, среди которых обнуление президентских сроков. Ее внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля.