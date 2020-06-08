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Прокуратура Брестской области предложила допмеры по профилактике ДТП с детьми

08.06.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Брестской области проверила исполнение законодательства по профилактике гибели детей в дорожно-транспортных происшествий, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Прокуратура Брестской области предложила допмеры по профилактике ДТП с детьми

За январь-апрель этого года на территории области зарегистрировано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 20 детей получили травмы различной степени тяжести. Более половины пострадавших - дети-пешеходы, семеро детей-пассажиров, а также один несовершеннолетний водитель.

В 70% случаев виновниками ДТП были признаны водители. Прокуратура обратила внимание учреждений, где обучают вождению, на необходимость более качественной их подготовки. Причинами наездов автомобилями на детей в жилых зонах стало отсутствие надлежащего контроля за ними со стороны родителей. В связи с этим прокуратура предложила активизировать в трудовых и учебных коллективах, на родительских собраниях разъяснительную работу о правилах поведения при прогулках с детьми.

Большинство ДТП было совершено в выходные и праздничные дни. "Дети в силу возраста не понимают опасность, которую представляет для них движущееся транспортное средство, плохо ориентируются в сложной дорожной ситуации. Дома, в школе, сотрудники ГАИ должны им разъяснять отдельные положения ПДД, чтобы сформировать ответственное отношение к правилам, привычку их неукоснительного соблюдения", - отметили в прокуратуре.

Во время проверок прокуроры также обращали внимание на обустройство специализированных автогородков по обучению основам Правил дорожного движения в учреждениях образования. По результатам проверки прокуратура области направила обобщенную информацию о профилактике детского травматизма в ДТП в Брестский облисполком.

 
 
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  Прокуратура Брестской области проверила исполнение законодательства по профилактике гибели детей в дорожно-транспортных происшествий, сообщили БЕЛТА в службе...
 
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