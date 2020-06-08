Жителя Микашевичей осудили на 10 лет колонии за сбыт наркотиков и уклонение от содержания детей

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Лунинецкого района вынес приговор трем жителям города Микашевичи за незаконный оборот наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.





Согласно материалам уголовного дела 36-летний мужчина из собранной на территории Лунинецкого района конопли получил не менее 1,6 кг марихуаны. Наркотическое средств он хранил по месту жительства: часть употребил сам, часть подарил своему знакомому сверстнику. Кроме того, установлен факт, что фигурант угостил наркотиком 23-летнего горожанина, предоставив тому свое жилище и приспособление для потребления.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2, 3 ст.328 УК, ч.1 ст.332 УК, а также ч.3 ст.174 УК (уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей). По совокупности преступлений он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Двое других фигурантов признаны виновными в незаконном без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК. Им назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией в честь 75-летия Победы они освобождены от наказания на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.