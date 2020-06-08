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Со вкусом и по размеру. 5 кратких советов по выбору «той самой» рубашки
Источник материала: Tut.by
Ворот
Загляните в ярлык с размерами и отыщите две цифры, разделенные косой чертой. Первая — обхват шеи, вторая — длина рукава. Если встретилась европейская маркировка (с латинскими буквами), воспользуйтесь таблицей размеров. Например, S — это обхват шеи 37−38 см и длина рукава 81−84 см, XXL — 45−46 см и 92 см соответственно (шаг по вороту — 2 см).
Оптимальным считается расстояние между воротом и шеей, свободно пропускающее два пальца. Ворот обрамляет лицо, подчеркивает линии, а потому не должен быть слишком тугим или свободным, чтобы не разрушить образ.
Длина рукава и подола
Чтобы подобрать рубашку под пиджак, примерка должна быть совместной. Рукава не должны заканчиваться на уровне суставов запястья: пусть выступают из пиджака на один-два сантиметра в опущенном положении рук. Когда рукава слишком длинные и достают до середины ладони, это тоже неудачный вариант, будут складки.
Длину подола определяют по ремню на брюках. Если сорочка его немного прикрывает, то считается короткой, если доходит до ширинки — слишком длинная. Оптимальная длина подола — на два-три сантиметра ниже ремня. В таком случае сорочка, заправленная в брюки, не будет расправляться при малейшем телодвижении.
Усадка
Как подобрать рубашку по размеру, если заправленное в брюки изделие стремится нависнуть над ремнем или стянуть грудь? Посмотритесь в зеркало и визуально оцените результат. Даже при полном отсутствии вкуса несоответствие по усадке бросается в глаза.
Учтите, что рубашки специально шьются с запасом в размере на усадку: обычно такой эффект наблюдается после нескольких первых стирок. Больше всего «садятся» ткани из натуральных волокон: хлопок, лен. Если изделие имеет большой процент синтетики, усадка не будет такой ощутимой.
Манжеты
Не должны сильно давить на запястье или быть слишком свободными. Рекомендуется примерять сорочку вместе с часами, если их носите. В большинстве моделей эта проблема решается наличием двух пуговиц: при желании обхват запястья меняется в любой момент.
Плечевой шов
Как подобрать рубашку по размеру, если вы не знаете ширину плеча? Ответ простой: только примеркой, которая покажет, где именно располагается плечевой шов. Удачно подобранный размер не висит в плечах, не образует складок и не стесняет свободу движений.
Как подобрать рубашку по размеру: общие советы
Чтобы сорочка идеально подходила по размеру и фигуре, обязательно делайте примерку. Ограничиваясь таблицей и обозначениями на ярлыке, есть риск не угадать. Тем более у разных производителей свой размерный диапазон, который может различаться. Рекомендации:
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