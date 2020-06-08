Со вкусом и по размеру. 5 кратких советов по выбору «той самой» рубашки

Источник материала: Tut.by



Рубашка — обязательный атрибут туалета каждого мужчины. Однако найти качественную и дорогую вещь недостаточно, если она не подходит по фигуре. Редакция Проекта TAM.BY разобралась, как подобрать рубашку, которая идеально будет смотреться на вашей фигуре. Сохраните, чтобы не потерять!

Ворот



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Загляните в ярлык с размерами и отыщите две цифры, разделенные косой чертой. Первая — обхват шеи, вторая — длина рукава. Если встретилась европейская маркировка (с латинскими буквами), воспользуйтесь таблицей размеров. Например, S — это обхват шеи 37−38 см и длина рукава 81−84 см, XXL — 45−46 см и 92 см соответственно (шаг по вороту — 2 см).

Оптимальным считается расстояние между воротом и шеей, свободно пропускающее два пальца. Ворот обрамляет лицо, подчеркивает линии, а потому не должен быть слишком тугим или свободным, чтобы не разрушить образ.

Длина рукава и подола



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Чтобы подобрать рубашку под пиджак, примерка должна быть совместной. Рукава не должны заканчиваться на уровне суставов запястья: пусть выступают из пиджака на один-два сантиметра в опущенном положении рук. Когда рукава слишком длинные и достают до середины ладони, это тоже неудачный вариант, будут складки.

Длину подола определяют по ремню на брюках. Если сорочка его немного прикрывает, то считается короткой, если доходит до ширинки — слишком длинная. Оптимальная длина подола — на два-три сантиметра ниже ремня. В таком случае сорочка, заправленная в брюки, не будет расправляться при малейшем телодвижении.

Усадка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как подобрать рубашку по размеру, если заправленное в брюки изделие стремится нависнуть над ремнем или стянуть грудь? Посмотритесь в зеркало и визуально оцените результат. Даже при полном отсутствии вкуса несоответствие по усадке бросается в глаза.

Учтите, что рубашки специально шьются с запасом в размере на усадку: обычно такой эффект наблюдается после нескольких первых стирок. Больше всего «садятся» ткани из натуральных волокон: хлопок, лен. Если изделие имеет большой процент синтетики, усадка не будет такой ощутимой.

Манжеты



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Не должны сильно давить на запястье или быть слишком свободными. Рекомендуется примерять сорочку вместе с часами, если их носите. В большинстве моделей эта проблема решается наличием двух пуговиц: при желании обхват запястья меняется в любой момент.

Плечевой шов



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как подобрать рубашку по размеру, если вы не знаете ширину плеча? Ответ простой: только примеркой, которая покажет, где именно располагается плечевой шов. Удачно подобранный размер не висит в плечах, не образует складок и не стесняет свободу движений.

Как подобрать рубашку по размеру: общие советы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Чтобы сорочка идеально подходила по размеру и фигуре, обязательно делайте примерку. Ограничиваясь таблицей и обозначениями на ярлыке, есть риск не угадать. Тем более у разных производителей свой размерный диапазон, который может различаться. Рекомендации:

Примеряйте рубашку вместе с пиджаком и часами. Циферблат доступен глазу, рукав сорочки виднеется на один-два сантиметра — значит, все в порядке. Полностью застегнутый воротничок не должен свободно висеть или впиваться в шею. Помните о зазоре в два пальца. Изучите состав. Если в нем будет 5−10% полиэстера, рубашка не сядет после первой же стирки. Сорочки из натуральной ткани обрабатывайте горячим паром для сохранения формы.

Разобрались, как подобрать рубашку — время отправиться на поиски обновки. Посетите торговые центры в Минске из каталога TAM.BY, где собраны предложения от хорошо зарекомендовавших себя магазинов. Удачных покупок!