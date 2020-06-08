Мир меняется: даже акулы удивляют биологов









"Стереотипная картина торчащего из воды плавника акулы в момент, когда она ведет охоту, вероятно, не очень точна", - говорит Ричард Грэйнджер из Сиднейского университета. По словам ученого, в ходе исследования они обнаружили в желудках акул различные виды рыб, которые обычно обитают вблизи дна или зарываются в песок, передает "Популярная механика".





Биологи изучили содержимое желудков около сорока молодых белых акул, и утверждают, что хотя основу их питания составляют лосось и другие рыбы, обитающие в средних океанических слоях, значительную часть времени акулы охотятся на большой глубине у дна.





Акулья диета оказалась достаточно разнообразной - наравне с лососем эти крупные морские хищники употребляют в пищу угрей, мерлангов, губанов, кефаль, камбалу, звездочетовых и плоскоголовых рыб, а также скатов, включая донных шипохвостых и электрических. "За скатами-орляками они тоже охотятся, хотя для акул это достаточно сложно, учитывая, насколько быстро скаты могут плавать", - говорит Грэйнджер.





Согласно подсчетам, лосось составляет примерно треть питания акул, донные рыбы - почти 20%, и еще 15% - хрящевые рыбы, в частности, скаты, 5% приходится на долю обитателей коралловых рифов, таких как, например, синие гроперы.





Остальную часть содержимого желудков авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, точно идентифицировать не смогли, но говорят, что кальмары, каракатицы, крупные морские млекопитающие, а также собственные сородичи редко становятся добычей молодых белых акул. По словам Грейнджера, на дельфинов или других акул они практически не охотятся пока не достигнут длины как минимум в 2,2 метра.



