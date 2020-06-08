|
Водитель встретила на дороге растерянного медведя. Вот что было у него на голове
Источник материала: Tut.by
На Камчатке водитель была вынуждена снизить скорость, когда на дорогу вышел медведь. Зверь не знал, где находился: обзор медведю закрывал большой бидон, который каким-то образом оказался у него на голове. Надеемся, что животному в конце концов удалось его снять.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео привлекло внимание сотрудников природоохраны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)