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Водитель встретила на дороге растерянного медведя. Вот что было у него на голове

08.06.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Камчатке водитель была вынуждена снизить скорость, когда на дорогу вышел медведь. Зверь не знал, где находился: обзор медведю закрывал большой бидон, который каким-то образом оказался у него на голове. Надеемся, что животному в конце концов удалось его снять.

 
 
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