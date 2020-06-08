ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну

08.06.2020 16:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Все, кто смотрел сериал «Не родись красивой», отлично помнят персонажа, который доставил массу проблем близкой подруге Кати – Светлане. По сюжету, девушка Марьяна увела у Светланы мужа и регулярно (случайно или намеренно) провоцирует её.

Подруги Пушкарёвой даже прозвали Марьяну «Бурёнкой». Скорее всего причина в том, что девушка работала промоутером маргарина «Тёлочка», впрочем, не исключены и другие варианты. И хотя ясно, что Марьяна – отрицательный персонаж, временами было сложно не проявить к ней сочувствие.

Когда в сериале роль Марьяны стала исполнять Лузина, многие задались вопросом: почему? Насколько известно, Ивановой предложили контракт на фотосъёмки, поэтому она ушла из сериала. А как актрисы поживают сейчас?

Карина Иванова 

Марьяна № 1. Девушка родилась 5 мая 1988 года в Москве. С ранних лет Иванова участвовала в конкурсах красоты, а после окончания школы поступила в ГИТИС. Далее последовали съёмки в нескольких кинокартинах, в том числе – «Не родись красивой».

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
Фото: Кино-театр.ру 

После этого Карина уехала продолжать обучение в Нью-Йорк и пропала с экранов. В 2012 году Иванова вернулась в качестве режиссёра, показала свой короткометражный фильм и вновь исчезла. В 2019 году вышел триллер «Звёздный разум», в котором зрители вновь смогли увидеть Карину в качестве актрисы.

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
Фото: instagram.com/karina_jilaz 

О своей личной жизни Иванова ничего не рассказывает. Артистка активно ведёт страничку в Instagram, а также рисует и в прошлом году выпустила песню под псевдонимом «Karina Jilaz».

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
Фото: instagram.com/karina_jilaz 

Дарья Лузина 

Марьяна № 2. Родилась 24 апреля 1984 года в Екатеринбурге. Как и Иванова, в детстве пробовала себя в качестве модели, правда, менее успешно. После школы Дарья поступила во ВГИК и совмещала учёбу со службой в театре. А вскоре Лузина получила роль в «Не родись красивой».

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
Фото: Кино-театр.ру 

После этого Дарья продолжила регулярно сниматься в фильмах и сериалах. Известны её роли в сериале «Студенты», фильме «О любви и прочих неприятностях» и других. В настоящее время снимается в кинокартинах «Пальма» и «Иллюзия счастья».

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
Фото: Facebook / Дарья Лузина 

Подробностями своей личной жизни актриса не делится. Лузина рассказывала, что хочет связать свою жизнь с человеком, который будет ей настоящим другом. У Дарьи есть страницы в нескольких соцсетях, однако ведёт она их не слишком активно.

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
Фото: Facebook / Дарья Лузина 

Кстати, ранее мы показали, как изменились главные герои сериала «Не родись красивой».

Колю Зорькина узнать сложно – здесь подробнее

Люди в материале: Карина Иванова, Дарья Лузина

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все, кто смотрел сериал «Не родись красивой», отлично помнят персонажа, который доставил массу проблем близкой подруге Кати – Светлане. По сюжету, девушка Марьяна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мир меняется: даже акулы удивляют биологов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика