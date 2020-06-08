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«Увёл вел» возле «Радуги». Угрозыск ищет очевидцев
08.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает лицо, присвоившее горный велосипед Стелс сегодня примерно в 10 утра около магазина Радуга. Особая примета - татуировка на левом предплечье.
Если вы стали свидетелем, узнали мужчину или вам известно что-то о местонахождении велосипеда, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +375 (29) 679-75-46 или 102.
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает лицо, присвоившее горный велосипед Стелс сегодня примерно в 10 утра около магазина Радуга. Особая примета -...
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