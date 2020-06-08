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Строительные леса вокруг Нотр-Дам-де-Пари демонтируют

08.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительные леса вокруг Нотр-Дам-де-Пари демонтируют

Металлическая конструкция для реставрационных работ состоит из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн. Она установлена ещё до трагического пожара в апреле 2019 года и в результате возгорания оказалась сильно повреждена. Чтобы не допустить её разрушения, пришлось установить вокруг ещё одни леса.

Строительные леса вокруг Нотр-Дам-де-Пари демонтируют

Демонтаж проведут две команды промышленных альпинистов по пять человек в каждой. Предполагается, что этот процесс займёт всё лето. По словам настоятеля Нотр-Дама, только после завершения этого этапа можно будет сказать, что собор спасен.

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Новости Франции. В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Металлическая...
 
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