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Инициативная группа Валерия Цепкало собрала 119 тысяч подписей
Источник материала: Партизан
Валерий Цепкало заявил, что собрали 119 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.
"По итогам выходных мы достигли результата в 119 тысяч подписей, но сбор продолжается", — рассказал порталу TUT.by представитель группы Андрей Ланкин.
Сам экс-глава ПВТ продолжает поездки по регионам. В его ближайших планах — Витебск и Витебская область.
Для регистрации кандидата в президенты нужно 100 тысяч подписей. Михаил Орда, руководитель инициативной группы Александра Лукашенко, несколько дней назад заявил, что собрано около миллиона подписей. Вечером 7 июня Виктор Бабарико сообщил, что за него собрано 167 тысяч подписей.
У других участников президентской гонки картина следующая:
Сергей Черечень — 75 тысяч подписей;
Наталья Кисель — 74 тысячи подписей;
Анна Канопацкая — 72 тысячи подписей;
Андрей Дмитриев — более 60 тысяч подписей.
Сбор подписей завершается 19 июня.
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Валерий Цепкало заявил, что собрали 119 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.
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