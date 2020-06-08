Расскажите о своем роднике!

Концепция Информационной кампании (акции) «Расскажи о своем роднике» в рамках VI Международного Водного форума «Родники Беларуси»
Испокон веков родники, являясь типичным компонентам природной среды Беларуси, почитались белорусами, и в настоящее время, родники играют немаловажную роль в социальной и духовной жизни людей. Родники являются уникальными природными водными объектами, как с точки зрения их формирования, так и их роли в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия и возможностей использования. Зачастую родники дают начало рекам и ручьям, являясь истоком. Некоторые из них имеют сакральное значение в силу того, что вода в них считается целебной. Кроме того, родники активно используются населением страны в качестве нецентрализованных источников водоснабжения, имеют важное значение в развитии туризма. Соответственно, являясь особым видом экосистемы, родникам требуется специфический подход и соответствующее научно-методическое и нормативное правовое сопровождение реализации функций управления такими объектами.
3-4 ноября 2020 года в Минске состоится VI Международный Водный Форум «Родники Беларуси». Целью проведения форума является обсуждение проблем и выработка решений по устойчивому функционированию водных экосистем, включая родники, повышение эффективности использования водных и связанных с ними природных ресурсов для нужд экономики страны и их охрана в контексте принципов устойчивого развития.
В рамках форума организуется информационная кампания (акция) «Расскажи о своем роднике» с освещением ее результатов на форуме.
Срок проведения кампании: 5 июня 2020 – 31 октября 2020.
Целью кампании является вовлечение общественности в процесс исследования, благоустройства и охраны водных объектов малой родины с привлечением общественных объединений, детей и молодежи, местных жителей, под эгидой Всемирного дня окружающей среды и кампании «Обустроим малую родину».
Для решения поставленной цели предлагается всем заинтересованным принять участие в работе по выявлению, обследованию и защите родников. В рамках акции ее участники могут рассказать об одном из родников посредством видео- и фоторепортажей, СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, информационные ресурсы в сети интернет, социальные сети с хештегом #родникибеларуси).
Итоги информационной кампании «Расскажи о своем роднике» будут подведены в 3-4 ноября 2020 г. в рамках VI Международного Водного Форума «Родники Беларуси» в г. Минске.
В рамках информационной кампании (акции) «Расскажи о своем роднике» РУП «ЦНИИКИВР» проводит конкурс на лучшие работы по инвентаризации родников Малой Родины.
Срок проведения конкурса: 5 июня 2020 – 15 июля 2020.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие (местные жители, школьники, педагоги, молодежные и общественные организации).
Конкурс проходит в формате on-line участия (работы должны быть отправлены на электронную почту – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).
Участие в конкурсе предусматривает:
- проведение обследования родника (самостоятельно либо совместно с представителем районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды);
- сбор необходимой информации о роднике согласно требованиям организатора конкурса (требования см. ниже);
- отправка работы организатору конкурса на электронную почту (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).
Присланные материалы обязательно должны включать:
- контактную информацию участника (ФИО, контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес для переписки);
- описание местоположения родника (область, район, ближайший населенный пункт);
- фотографии родника (3 фото с разных ракурсов в формате JPG / JPEG (RAW и TIFF форматы не принимаются);
- географические координаты местоположения (можно использовать мобильный телефон);
- дебит родника (литры/секунду, допускается измерение без применения специализированного оборудования);
- описание актуального состояния родника (обустроен, благоустроен, замусорен).
Перечень родников для исследования будет размещен на сайте РУП ЦНИИКИВР»
Победитель конкурса будет определен по наибольшему количеству обследованных родников, при этом особо учитывается количество впервые обнаруженных и обследованных родников, не включенных ранее в перечень.
Среди присланных работ организатором конкурса также будут отобраны 10 лучших фотографий родников и включены в иллюстрированную публикацию «Родники Беларуси» с обязательным указанием автора фотографии. Авторы 10 лучших фотографий родников будут награждены подарочными экземплярами книги «Родники Беларуси». Издание публикации «Родники Беларуси» запланировано на август 2020 года.
Победитель и призеры конкурса будут награждены ценными и памятными подарками, включая подарочный экземпляр книги «Родники Беларуси».
Для педагогов и школьников, молодежных и общественных организаций, принявших участие в конкурсе, предусмотрены благодарственные письма в адрес администрации учебного заведения / общественной организации.
Для определения и записи географических координат родника можно воспользоваться приложением Google карты. Приложение Google карты загружено автоматически на мобильных устройствах. Если данное приложение отсутствует на мобильном телефоне или планшете, его можно бесплатно скачать и установить из Play Маркет. Для определения точных реальных географических координат родника с использованием Google карт необходимо:
- открыть приложение Google карты на своем мобильном устройстве (телефоне или планшете. Включить текущее местоположение. При этом ваше текущее местоположение показано на экране перемещающимся круглым значком синего цвета (См. рис.)
- в приложении Google карты нажать на круглый синий курсор (вашего местоположения) и удержать 2-3 секунды. В строке поиска в верней части экрана появятся географические координаты вашего местоположения. Запишите их.
Дебит родника (л/с) – это количество воды (ее объем), свободно вытекающее из истока родника за единицу времени (в литрах за 1 секунду). Для определения дебита родника в условиях полевого выезда можно воспользоваться мерной ёмкостью для воды с известным объемом в литрах (банка, канистра, ведро и др.) и секундомером (на вашем мобильном устройстве). Рассчитывается в случае наличия течения воды.
Для этого необходимо зафиксировать время в секундах заполнения емкости известного объема, после чего путем деления объема в литрах на количество секунд заполнения, получить расход в литрах за 1 секунду.
Пример оформления работы по исследуемому роднику:
Расскажите о своем роднике!