Еще сердитее. Новую кошку-мем нашли в Украине

Источник материала: Ежедневник

Год назад умерла знаменитая мемогенная кошка Соус Тардар (Grumpy Cat). На этой неделе издание Bored Panda нашло ее преемницу.

Это кошка из Флориды, у которая мордочка еще более сердитая. Зовут ее Киця, так как хозяйка животного имеет украинское происхождение. Виктория Отдельнова шесть лет проживает в США и работает фотографом.

Своей любимице она завела аккаунт в Инстаграме два года назад.

Сейчас у Кици, определенно, звездный час: подписчики прибавляются стремительно. Так, за два дня на Кицю подписались 9700 человек — теперь кошке, обожающей внимание и ласку, умиляются 69 тыс. пользователей, отмечает РБК .