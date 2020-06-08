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Еще сердитее. Новую кошку-мем нашли в Украине

08.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Год назад умерла знаменитая мемогенная кошка Соус Тардар (Grumpy Cat). На этой неделе издание Bored Panda нашло ее преемницу.

Это кошка из Флориды, у которая мордочка еще более сердитая. Зовут ее Киця, так как хозяйка животного имеет украинское происхождение. Виктория Отдельнова шесть лет проживает в США и работает фотографом.

Своей любимице она завела аккаунт в Инстаграме два года назад.

Сейчас у Кици, определенно, звездный час: подписчики прибавляются стремительно. Так, за два дня на Кицю подписались 9700 человек — теперь кошке, обожающей внимание и ласку, умиляются 69 тыс. пользователей, отмечает РБК.

 
 
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Год назад умерла знаменитая мемогенная кошка Соус Тардар (Grumpy Cat). На этой неделе издание Bored Panda нашло ее преемницу.
 
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