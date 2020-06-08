﻿ «Снималась в нарядах мамы». Рената Литвинова рассказала о съёмках в сериале «Граница. Таёжный роман». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Снималась в нарядах мамы». Рената Литвинова рассказала о съёмках в сериале «Граница. Таёжный роман»

08.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

20 лет прошло с момента выхода на экраны полюбившегося многим сериала «Граница. Таёжный роман». Сейчас зрители вновь вспоминают семьи военнослужащих, у которых были те же проблемы, что и у обычных людей. 

Не осталась в стороне и Рената Литвинова, сыгравшая аристократическую барышню, которой тяжело приходилось в условиях типичного военного быта. 

«Проход, причёска, красное платье – посвящается моей маме Алисе Михайловне. Снималась в её нарядах 70-80 годов – и она сама ходила с такой «бабеттой» на голове. И при мне ещё в детстве делала начёс на полгода!» – написала Литвинова, сопроводив свои слова фрагментом из сериала. 

«Снималась в нарядах мамы». Рената Литвинова рассказала о съёмках в сериале «Граница. Таёжный роман»
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall 

Поклонники радостно прокомментировали публикацию актрисы. Они отметили, что за 20 лет Рената ничуть не изменилась. Пользователи соцсети добавили, что взяли на вооружение некоторые цитаты персонажа Литвиновой, которые теперь с улыбкой применяют в подходящих ситуациях. 

Не забыли о сериале и другие актёры. По словам Алексея Гуськова, ему теперь сложно поверить, что это он снимался в этом проекте. А Елена Панова написала, что это её любимая кинокартина, и актриса удивлена, что уже прошло 20 лет. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как изменились главные герои сериала «Граница. Таёжный роман».

Как сейчас выглядят исполнители ролей ключевых персонажей – смотрите здесь.  

Люди в материале: Рената Литвинова, Алексей Гуськов, Елена Панова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 лет прошло с момента выхода на экраны полюбившегося многим сериала «Граница. Таёжный роман». Сейчас зрители вновь вспоминают семьи военнослужащих, у которых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инициативная группа Валерия Цепкало собрала 119 тысяч подписей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика