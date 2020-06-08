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Жара, дожди и грозы. Прогноз погоды на 9 июня

08.06.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара, дожди и грозы. Прогноз погоды на 9 июня

После продолжительного холодного периода пришло долгожданное тепло.  В выходные впервые с начала июня средняя температура превысила норму. Жара продержится всю неделю. Но без дождей и гроз не обойдется. 

Завтра погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. В страну придут ещё более теплые потоки с территории Кавказа и западного побережья Черного моря. За счет испарения влаги начнут формироваться облака – в результате пройдут дожди с грозами. 

Во вторник – переменная облачность. По западной половине страны – кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Влажность от 40 процентов по востоку до 80 по западу. Ночью и утром – слабый туман. Видимость – до километра. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится. Средняя температура на 4-6 градусов выше нормы. 

К 8 утра температура воздуха составит от +17°C по западу до +22°C по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее. В середине дня жаркое июньское солнце прогреет воздух – от +21°C по Гродненской области до +31°C по Гомельской. К вечеру температура существенно не изменится – от +21°C в западных районах до +27°C в юго-восточных. 

До выходных атмосферными процессами продолжит управлять очень теплая неустойчивая воздушная масса с Черного моря. Повсеместно – жара. Ожидается переменная облачность. Временами – кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15…+20°C, днем в среду от +24°C по северо-западу до +32°C по юго-востоку, в четверг и пятницу +27…+33°C. Температурный фон на 4-9 градусов будет превышать климатическую норму. В выходные жара немного спадет.  

 

 

 

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После продолжительного холодного периода пришло долгожданное тепло.  В выходные впервые с начала июня средняя температура превысила норму. Жара продержится всю...
 
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