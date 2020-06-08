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«Я пойду до конца»: кандидат в президенты Тихановская дала волнительное интервью BBC

08.06.2020 18:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Жена задержанного после провокации в Гродно блогера Сергея Тихановского, идущая в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала видеоинтервью Русской службе BBC. В беседе с корреспондентом она заметно волновалась.

«Я абсолютно не публичный человек, для меня это все [внезапная популярность и президентская гонка] в новику, я никогда не хотела этого. Я очень стеснительная, я не умею красиво говорить, у меня нет такой харизмы, как у супруга», – честно признается Светлана. И добавляет: «Я очень сильно стесняюсь, что люди стали узнавать меня на улице. Мне, конечно, приятно, что они приходят, говорят, что мы за вас, мы очень переживаем, но для меня это все в диковинку. Я домашняя абсолютно».

Она говорит, что приняла решение участвовать в выборах, чтобы помочь мужу, который оказался под арестом и инициативную группу которого не зарегистрировали в ЦИК. Светлана отвергает слухи о финансировании ее кампании из России. С ее слов, весь штаб работает на голом энтузиазме, иногда заручаясь поддержкой своих последователей.

На вопрос журналиста BBC о том, собирается ли Светлана идти до конца, если ее утвердят кандидатом, женщина ответила так: «Сейчас я стала чувствовать ответственность не только за своего мужа. Я понимаю, что теперь я несу ответственность за всех тех людей, которые доверились моему мужу, увидели в нем лидера, который помог им расправить плечи, что в жизнях этих людей произойдут перемены. 

Хотя у меня проснулся инстинкт самосохранения, когда все это произошло, весь этот кошмар, обыски – я в жизни никогда с таким не сталкивалась. Я уже дрогнула, но я пока держусь. Ответственность невероятная. Люди верили – да, не мне, это все мой муж, это его заслуга, я не ни малейшей доли [его заслуг] не присваиваю – но так вышло, что сейчас я могу говорить вместо. Я думаю, что я продолжу. Но пока не знаю. Думаю, что да».

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Теги: Гродно
 
 
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Жена задержанного после провокации в Гродно блогера Сергея Тихановского, идущая в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала видеоинтервью Русской службе BBC....
 
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