Морская пехота США отказывается от конфедеративной символики

Источник материала: Tut.by

Социальная напряженность и массовые протесты, начавшиеся в США после смерти Джорджа Флойда, оборачиваются все новыми последствиями. Это коснулось и символики вооруженных сил — Корпус морской пехоты (КМП) отказывается от своих эмблем, так как они связаны с рабовладельческим прошлым. Об этом представители морпехов сообщили на сайте КМП.



Флаг Конфедерации. Фото: wikipedia.org

Руководство Корпуса призвало к единству среди военнослужащих и решило избавиться от любых символов, способных разделить солдат. Отныне в КМП будет полностью запрещен знаменитый флаг Армии Северной Вирджинии, он же «Южный Крест» или «Нержавеющий флаг» (Stainless Banner), символизирующее рабовладельческие южные штаты во время Гражданской войны 1861−65 годов.

Несмотря на то, что окончательный запрет Stainless Banner происходит только сейчас, убрать его из символики морпехов хотели давно. Использование символики Конфедерации многими в Штатах считается признаком расистских взглядов, на что, в частности, еще раньше указывал командующий Корпусом морской пехоты Дэвид Х. Бергер.

Сейчас, в связи с официальным решением по данному вопросу, все замеченные на базах боевые конфедеративные флаги и иная символика южан будут удалены. Правда, в личных авто и солдатских шкафчиках проверки на предмет наличия неугодных флагов обещали не проводить.