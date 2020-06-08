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Чисто по-братски: «Газпром» отказался снижать цены на газ для Беларуси

08.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Газпром» прямо отказался снизить цену для Беларуси по ценам на газ на фоне обрушения цен в Европе. Переговоры о стоимости газа могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля.

Чисто по-братски: «Газпром» отказался снижать цены на газ для Беларуси
Об этом говорится в письме главы «Газпрома» Алексея Миллера белорусскому министру энергетики Виктору Каранкевичу, сообщает РИА Новости.

Также Миллер указал, что условием таких будущих контактов является полное соблюдение белорусской стороной текущего соглашения. По всей видимости, речь идет об уплате долга за поставленный газ.


В пятницу белорусское Минэнерго направило послание «Газпрому» с предложениями условий поставок газа в 2020 году и ценообразования с 1 января 2021-го.

Ведомство также попросило, чтобы «дочка» газового холдинга предоставила необходимую при расчетах методику определения калорийности поставляемого газа, так как именно по этому параметру, как считают в Минске, у сторон возникли разногласия, пишет econews.by

Газовый спор

В феврале председатель правления российской компании Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться «небольшой корректировки».

В начале апреля глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что в «Газпром» отправлен запрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.


В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, напомнил дипломат.

В конце мая в «Газпроме» заявили, что будут готовы начать переговоры по поставкам после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, на что в Минске ответили, что не имеют долгов перед Москвой.
 
Теги: Минск
 
 
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«Газпром» прямо отказался снизить цену для Беларуси по ценам на газ на фоне обрушения цен в Европе. Переговоры о стоимости газа могут касаться только 2021 года,...
 
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