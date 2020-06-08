Умный пес нашел способ охладиться в жару — видео, рассмешившее сеть

Источник материала: ОНТ

Жара в городе Цинциннати в США вынудила людей и животных искать способы охладиться. Если людям достаточно укрыться под крышей собственного дома, расположившись поближе к вентилятору или кондиционеру, то для собаки по кличке Лола эта роскошь недоступна. При этом умное животное нашло решение проблемы.





Хозяйка животного сняла видео, которое рассмешило интернет. Собака заметила, что во дворе установлен фонтан, выдающий струю холодной воды, когда на неё наступают. Когда собака перегревается или хочет пить, она подходит к устройству и целеустремленно наступает на него лапой.

Владелица собаки под видео уточнила, что этот фонтан они купили собаке на день рождения. Как видно, именинница подарком осталась довольна.

Фото: Manfred Richter, pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram