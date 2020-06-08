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Победители международных олимпиад, активисты и политики. Кого осудили за участие в пикетах по сбору подписей

08.06.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске и Витебске 8 июня шли суды над задержанными накануне на пикетах по сбору подписей за кандидатов на участие в выборах. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», 15 суток административного ареста получил Павел Северинец.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Северинца задержали у его дома 7 мая. Политик возвращался с «Народного пикета свободы и солидарности», который провел у Комаровки, совместив свое мероприятие с пикетами по сбору подписей.

Суд принял решение наказать политика 15 сутками административного ареста: 10 суток за участие в несанкционированной акции и 5 суток за неподчинение требованиям сотрудника милиции, сообщает «Радыё Свабода».

Также по 15 суток получили Ольга Николайчик, Валентин Фролов, Вероника Мищенко (ее судили за участие в акции в Гомеле 31 мая) и задержанный еще в пятницу активист «Народнай грамады» Григорий Погарцев. На 20 суток ареста осужден представитель инициативной группы Светланы Тихановской Олег Бобровский.

Штрафы по 30 базовых (810 рублей) получили Всеслав Пашкевич, Дмитрий Рожков.

Виталий Корниенко оштрафован на 25 базовых величин (675 рублей). По 20 базовых получили Илья Латужко, Алексей Вистяж и Алексей Ананич.

Как пишет «Радыё Свабода», Дмитрия Рожкова и Алексея Вистяжа задержали 7 июня возле торгового центра «Силуэт». Парни — победители международных студенческих олимпиад по программированию, принимали участие в соревнованиях как студенты БГУИР.


Задержание Вистяжа и Рожкова. Фото: Радыё Свабода

«Они никого не трогали, не ругались. Подбежали десять человек и задержали. Они нигде не выступали, не кричали, шли домой», — рассказали журналистам родственники Алексея Вистяжа.

Приговоры выносили суды Первомайского, Фрунзенского, Советского, Центрального и Московского районов столицы.

Витебск

В Витебске Елена Янушковская получила 40 базовых величин штрафа (1080 рублей). Олег Павлов — 5 суток ареста. Еще должны пройти суды над Александром Якушковым и Александром Матеюком — волонтером инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую, который был задержан 6 июня вечером.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Минске и Витебске 8 июня шли суды над задержанными накануне на пикетах по сбору подписей за кандидатов на участие в выборах.
 
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