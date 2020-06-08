Семейный капитал в Беларуси: что нужно знать о программе многодетным семьям

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 84 337 депозитных счетов «Семейный капитал» открыто с начала действия программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минтруда и соцзащиты рассказали о некоторой связанной с ней статистикой.

В 2020 году начался новый этап реализации, который продлится до 2024 года.

В его рамках уже открыто 2616 счетов на общую сумму 59 миллионов рублей. Размер капитала сейчас составляет 22 500 рублей, он назначается после рождения третьего и последующих детей.





Многие семьи решили воспользоваться правом на досрочное распоряжение средствами. Уже подано более 15 500 заявлений. Абсолютное большинство – 94 % – хотят использовать деньги на улучшение жилищных условий. По 14 000 заявлений уже принято положительное решение.