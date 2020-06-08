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В Барановичах водитель мотоцикла «ЯМАХА» сбил женщину на переходе

08.06.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 07:20 утра. По предварительной информации: 29-летний житель Барановичей, управляя мотоциклом «ЯМАХА FZS 1000», двигался по улице Советская.

В Барановичах водитель мотоцикла «ЯМАХА» сбил женщину на переходе

Напротив дома №108 водитель совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Барановичах водитель мотоцикла «ЯМАХА» сбил женщину на переходе

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

В Барановичах водитель мотоцикла «ЯМАХА» сбил женщину на переходе

Госавтоинспекция области напоминает водителям о том, что нерегулируемые пешеходные переходы являются аварийно-опасными участками дорог. ГАИ напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан двигаться с такой скоростью, чтобы в случае появления пешеходов была возможность остановиться и пропустить пешехода. Соблюдайте безопасную дистанцию и заранее прогнозируйте дорожную обстановку! В соответствии с ч.6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 07:20 утра. По предварительной информации: 29-летний житель Барановичей, управляя мотоциклом «ЯМАХА FZS 1000», двигался по...
 
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