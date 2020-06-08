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В Барановичах водитель мотоцикла «ЯМАХА» сбил женщину на переходе
08.06.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 07:20 утра. По предварительной информации: 29-летний житель Барановичей, управляя мотоциклом «ЯМАХА FZS 1000», двигался по улице Советская.
Напротив дома №108 водитель совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована. Проводится проверка.
Госавтоинспекция области напоминает водителям о том, что нерегулируемые пешеходные переходы являются аварийно-опасными участками дорог.
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Дорожная авария произошла сегодня около 07:20 утра. По предварительной информации: 29-летний житель Барановичей, управляя мотоциклом «ЯМАХА FZS 1000», двигался по...
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