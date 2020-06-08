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«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

08.06.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спасти Армани. Зоосад под Минском приютил больного льва из российского цирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, о том, что у хищника серьезные проблемы с позвоночником, при передаче умолчали.

Неравнодушные белорусы в буквальном смысле поставили льва на ноги – ему провели дорогостоящую операцию. Сегодня Армани окреп, он хорошо ест и набирает вес.

Оксана Семашко навестила выздоравливающего.

«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

Армани, именно так зовут трехлетнего львенка, с самого детства купался в лучах славы. Хищник выступал в одном из российских цирков. Но, увы, судьба сулила ему немного веселья. Когда еще был мал и слаб, его гриву покусали взрослые львы. Лишь по прописке у нас, в Станьково, занялись его серьезным лечением.

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

Александр Самков, начальник Центра экологических решений «Станьково»:
Место, где проводили операцию, вызывало у них опасения. И мы сделали. И вот он буквально через пару месяцев уже пошел. А так лапки вообще не работали.

«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

Держать спину льву теперь помогают металлические импланты. Да и образ слегка трансформировался – добавился горб, как у верблюда.

«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

Российские циркачи о том, что они передали белорусам больного льва, ничего и не сказали. Теперь главное, что он может ходить и просто жить. Хотя изначально доктора и не давали таких надежд. Пока хищник поправляется, посетителей просят лишний раз не сыпать соль на рану (быстрее заживет).

Люди в материале: Оксана Семашко, Александр Самков, Михаил Турыгин

 
 
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Новости Беларуси. Спасти Армани. Зоосад под Минском приютил больного льва из российского цирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, о том, что у...
 
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